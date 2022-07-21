Втрати росії значні, але поки не критичні: кого вносять у статистику та які проблеми у ворога

російська армія зазнала значних втрат на війні в Україні, але поки що вони не є критичними для противника, адже у них великий мобілізаційний ресурс, але проблеми у військах окупанта лишаються.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький під час брифінгу, передає 24 канал. Він також розповів про головні проблеми, які має ворог.

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Насамперед – це комплектування бойових підрозділів, брак дефіцитних спеціальностей – механіки-водії, навідники гармат – спеціальності, які потребують спецпідготовки.

Також у ГУР повідомляють, що в пунктах постійної дислокації в окупантів не вистачає особового складу, який би сформував батальйон чи батальйоно- тактичну групу. Тож, тепер їх формують з різних частин.

Росія проводить приховану мобілізацію

За даними розвідки, наразі в росії триває мобілізація трьома шляхами:

окупани задіюють бойовий армійський резерв країни – російською БАРС, саме ним перекривають комплектування стрілецьких батальйонів.

У ГУР наголосили. що мають чіткі свідчення цього – "там немає медкомісій чи інших процедур, ти просто підписуєш контракт у військкоматі і їдеш на фронт".

другий спосіб мобілізації – формування добровольчих батальйонів за національною ознакою. кремль віддав вказівку на створення таких батальйонів у всіх федеральних утворення. Чисельність одного батальйону – 500 – 600 осіб, які будуть воювати в Україні.

і третій – найманство. Це вихідці країн з Близького Сходу переважно, що також суперечить міжнародним конвенціям.

Наразі росія не оголошує мобілізацію, бо для цього треба оголосити війну. Для Кремля – це оголосити поразку та невиконання раніше озвучених планів,

– повідомили у ГУР.

До слова, станом на ранок 21 липня відомо про ліквідацію 38 850 окупантів. Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ, цифри – уточнюватимуть через високу інтенсивність бойових дій. Тож, воювати дійсно скоро буде нікому, українські захисники майстерно знищують окупантів.

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