Втрати росіян на полі бою втричі більші, ніж у 2025 році, – Федоров

У 2025 році російська армія в середньому втрачала 67 солдатів на один квадратний кілометр захопленої території. Завдяки розвитку українських безпілотників та відключенню росіян від терміналів Starlink втрати ворога зросли майже втричі.

Мета українських військових – збільшити показники втрат армії Росії до 200 осіб на кожен кілометр, зазначив міністр оборони України Михайло Федоров у коментарі для Business Insider.

Яких втрат зазнають росіяни на полі бою?

Якщо у жовтні 2025 року кожен захоплений квадратний кілометр території України вартував росіянам життя 67 солдатів, то вже в січні 2026 року цей показник зріс до 165 осіб, у лютому він становив 244, а в березні – 254.

Втрати ворога дещо зменшилися в квітні. Вони становили 179 знешкоджених військових на кілометр просування. Загалом протягом квітня росіяни втратили на полі бою 35 203 бійців.

Як українцям вдалося збільшити втрати ворога?

Основними причинами зростання показника втрат армії РФ на початку 2026 року стало рішення Ілона Маска відімкнути росіян від терміналів супутникового інтернету Starlink. Крім того, свою частку вніс розвиток українських безпілотників.

Зокрема, арсенал ударних дронів середньої дальності дозволяє вражати цілі на оперативній глибині, руйнує логістику росіян та заважає їм проводити штурмові дії на передовій.

Завдяки вимкненню терміналів Starlink українцям вдалося повернути 400 квадратних кілометрів захопленої території, повідомило Агентство військової розвідки США.

Які загальні показники втрат Росії та України на полі бою?

За словами полковника Джобі Ріммера, старшого військового радника збройних сил Великої Британії, з 2022 року російська армія втратила близько 1,3 мільйона особового складу.

В українському Генштабі втрати росіян з моменту повномасштабного вторгнення оцінюють в 1 353 860 осіб. Зокрема, за минулу добу, 21 квітня, Росія втратила 880 солдатів.

Втрати українців значно менші. Згідно з даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (США), за більш ніж чотири роки війни Україна втратила від 500 000 до 600 000 військових.

Важливо! Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що в квітні Росія вперше з 2024 року зазнала чистих втрат територій. Йдеться про 116 квадратних кілометрів. Востаннє росіяни зазнавали чистих територіальних втрат під час Курської операції.