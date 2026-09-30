Сили оборони знищили склад БпЛА, командний пункт та бази забезпечення окупантів
Підрозділи Сил оборони України протягом 29 вересня та в ніч проти 30 вересня уразили серію важливих військових об'єктів російських загарбників. Вогнем накрито склад безпілотників, командно-спостережний пункт, ремонтну базу та низку складів забезпечення.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Куди поцілили Сили оборони
У Гранітному Донецької області уражено склад БпЛА росіян.
У Лисичанську Луганської області українські воїни завдали ураження командно-спостережному пункту підрозділу. Також у Старобільську Луганської області уражено ремонтну базу російських підрозділів.
Окрім того, в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому у Криму уражено склади матеріально-технічних засобів.
Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває,
– наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, що 29 вересня стало відомо, що Україна вдарила по військових об'єктах Росії на окупованих територіях.
Зокрема, було уражено РЛС "Каста" та пункти управління БпЛА.