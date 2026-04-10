Масштабна спецоперація на Запоріжжі: ЗСУ "мінуснули" ворожі С-300 та пункт управління БпЛА

Українські бійці завдали чергових втрат російській армії на Запорізькому напрямку. Ударів завдали по комплексу РЕБ, системах ППО та пункту управління дронами.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Що знищили ЗСУ на фронті?

Олександр Півненко заявив про багаторівневу спецоперацію Lasar's Group НГУ та Відділу застосування авіації ОКП Повітряних сил ЗСУ.

Спочатку на Запорізькому напрямку дрони "Лазарів" знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин". Далі під ударом були ворожі системи ППО – зенітні ракетні комплекси С-300.

Бійці уразили пускову установку С-300В та багатоканальну станцію наведення цих ракет. Вдалось це за підтримки 15-ї окремої бригади аеророзвідки "Чорний ліс".

Цікаво, що ракети ЗУР 9М82 для ЗРК С-300В забезпечують виявлення цілей на дальностях до 300 кілометрів та одночасний обстріл до 12 цілей.

Командувач НГУ зазначив, що знищені комплекси заважали роботі української авіації.

Однак "Лазарі" звільнили шлях, і ОКП Повітряних сил знищили пункт управління російських БпЛА,

– додав Півненко.

