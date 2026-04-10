Масштабна спецоперація на Запоріжжі: ЗСУ "мінуснули" ворожі С-300 та пункт управління БпЛА
- ЗСУ провели спецоперацію на Запоріжжі, знищивши російський комплекс РЕБ "Палантин" та системи ППО С-300.
- Операція дозволила знищити пункт управління російських БпЛА та полегшила роботу української авіації.
Українські бійці завдали чергових втрат російській армії на Запорізькому напрямку. Ударів завдали по комплексу РЕБ, системах ППО та пункту управління дронами.
Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
Що знищили ЗСУ на фронті?
Олександр Півненко заявив про багаторівневу спецоперацію Lasar's Group НГУ та Відділу застосування авіації ОКП Повітряних сил ЗСУ.
Спочатку на Запорізькому напрямку дрони "Лазарів" знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин". Далі під ударом були ворожі системи ППО – зенітні ракетні комплекси С-300.
Бійці уразили пускову установку С-300В та багатоканальну станцію наведення цих ракет. Вдалось це за підтримки 15-ї окремої бригади аеророзвідки "Чорний ліс".
Удари по російських цілях на Півдні: дивіться відео
Цікаво, що ракети ЗУР 9М82 для ЗРК С-300В забезпечують виявлення цілей на дальностях до 300 кілометрів та одночасний обстріл до 12 цілей.
Командувач НГУ зазначив, що знищені комплекси заважали роботі української авіації.
Однак "Лазарі" звільнили шлях, і ОКП Повітряних сил знищили пункт управління російських БпЛА,
– додав Півненко.
Інші втрати російської армії
Генштаб ЗСУ проінформував, що за добу 9 квітня Росія втратила на фронті ще 1 130 військових, 45 артсистем та інше озброєння.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що нейтралізація залізничного порома "Славянін" досить сильно впливає на логістику окупантів.
Через удар успішний удар ГУР по ньому ворог не може перевозити, зокрема, техніку та озброєння на передову через Керченську протоку.