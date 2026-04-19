ЗСУ відбили мотоштурм окупантів біля Гуляйполя
- Українські військові зупинили штурм російських військових на Запоріжжі, де ворог намагався наступати на мотоциклах та "Уралі".
- 225-й окремий штурмовий полк повідомив про ліквідацію чотирьох полків та двох бригад росіян на Гуляйпільському напрямку.
Українські військові зупинили черговий штурм російських військових на Запоріжжі. Ворог намагався наступати на мотоциклах.
Кадри ліквідації окупаційної армії оприлюднили у 225-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ.
ЗСУ розгромили окупантів під час штурму
Бійці 225-го ОШП розповіли про успішний удар по російських військових у Запорізькій області. Ворог вкотре намагався наступати, але цього разу на мотоциклах та "Уралі".
Однак успіхів окупанти не досягли: українські військові ліквідували чотири полки та дві бригади росіян. І це результат лише на Гуляйпільському напрямку, написали в ОШП.
Невдалий для Росії мотоштурм на Запоріжжі: дивіться відео
Останні новини з фронту
Нещодавно було зафіксовано підготовку військової інфраструктури вздовж білоруського кордону. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що Володимир Путін потрапив у "мобілізаційну яму" через втрати на війні.
За словами Лакійчука, російський диктатор або може купити військових, як от північнокорейських, або забрати в Олександра Лукашенка. Але останній "добровільно армію не віддасть".
Попри посилення тиску на Куп'янському напрямку російська армія не досягає успіхів. Зокрема, спроби дійти до міста – провальні для ворога.