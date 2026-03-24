"Тор", "Небо-У" та інше: Сили оборони вдарили по ППО та низці складів російської армії
- Сили оборони України завдали ударів по засобах ППО, радіолокаційних станціях та складах російської армії на окупованих територіях та в Росії.
- Удари зруйнували склади, в тому числі зберігання "Шахедів", на Луганщині, Донеччині та Брянській області Росії.
Російська армія продовжує зазнавати втрат через удари Сил оборони України. В тилу противника та на тимчасово окупованих територіях під прицілом були важливі об'єкти.
Йдеться про засоби ППО, радіолокаційні станції та кілька складів з озброєнням. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Що вибухало у Росії та на ТОТ?
У Генштабі ЗСУ проінформували, що 22 та 23 березня підрозділи Сил оборони завдали ударів по важливих для російської армії об'єктах.
Мовиться про ураження засобів протиповітряної оборони противника, а саме зенітний ракетний комплекс "Тор" та ЗРГК 2С6 "Тунгуска". Їх атакували у Курахівці, що Донеччині, та у Брянській області Росії.
Також у Брянській області українські воїни поцілили у радіолокаційну станцію "Небо-У" біля Супоневого.
Ступінь пошкоджень об'єктів уточнюється,
– додали в Генштабі.
До того ж оборонці вдарили по логістиці росіян. Внаслідок атак уражено склади пально-мастильних метаріалів, боєприпасів, матеріально-технічних засобів і ракетно-артилерійського озброєння. Удари припали на окуповані території Луганщини та Донеччини.
Окремо підрозділи вгатили по складу зберігання БпЛА у районі Старомихайлівки та склади з "Шахедами" у Макіївці Донецької області.
Яких втрат зазнає армія Росії?
Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що за добу 22 березня російська армія втратила 970 окупантів, танк, 24 артсистеми та РСЗВ.
До цього під ударом оборонців були російські зенітні комплекси "Бук". Їх уразили в Росії та на ТОТ Запорізької області. Крім того, під прицілом була логістика та командні пункти росіян.
За даними ISW, Росія планує перекинути мобілізованих із Криму на фронт, щоб закрити свої втрати. Однак ЗСУ зривають плани на їхній весняно-літній наступ.