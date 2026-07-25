"Ми буря": десантники спалили техніку росіян та майданчик запуску "Молній"

ЗСУ щодня продовжують завдавати ударів по логістиці ворога. На Покровському напрямку 7 корпус десантно-штурмових військ спалив низку російської автотехніки.

Також їм вдалось знищити майданчик для запуску дронів. Про це повідомили воїни підрозділу.

Що відомо про дії ЗСУ?

На Покровському напрямку оператори 237-го батальйону БПС продовжують "відрізати" ворожу логістику. Такі дії, за їхніми словами, знижують наступальний потенціал противника.

Оператори БпЛА 7 корпусу ДШВ відпрацювали по ворожих цілях в Селидовому та вздовж траси Селидове – Покровськ.

Наші дронарі уразили на автошляхах ворожу техніку – два пікапи та вантажівку. Також завдали точного удару по злітно-посадковому майданчику російських БпЛА "Молнія",

– заявили в підрозділі.

Для проведення операції десантники використали "мідлстрайки" – ударні безпілотники "Чаклун". Військові розповіли, що на борту одного з них залишили послання: "Ми – буря! Буря починається з вітру".

Знищення логістики ворога: дивіться відео

Що відомо про втрати ворога?

У п'ятницю, 24 липня, українські прикордонники завдали великих втрат у техніці та живій силі росіянам, під час спроби танкового прориву на Добропільському напрямку. В результаті Силам оборони вдалось знищити понад 10 одиниць техніки.

Також, у середу, 22 липня, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США повідомив, що український винищувач F-16 уперше в повітряному бою збив російський літак. Він зазначив, що це перший подібний випадок.