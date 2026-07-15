Назавжди в строю: на фронті загинули троє захисників з Волині

На війні проти російських загарбників загинули троє українських бійців з Волині: Сергій Назарчук, Павло Корчук і Вадим Чвир.

Трагічну звістку повідомили в Камінь-Каширській громаді та в Луцькій міській раді.

Що відомо про загиблих захисників?

На фронті загинув військовослужбовець з села Ворокомле Сергій Назарчук.

Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання 12 липня 2026 року в околицях східніше населеного пункту Вільна Слобода на Сумщині, виконуючи бойове завдання.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Сергія Назарчука. Не можна підібрати слів, щоб розрадити вас у важку мить горя, громада поділяє вашу втрату і скорбить разом з вами,

– написали в Камінь-Каширській громаді.

Бійцю було 20 років.

Тим часом у Луцькій міській раді повідомили, що додому "на щиті" повертаються двоє захисників – Вадим Чвир, Павло Корчук.

Павло Корчук загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Понад два роки його вважали зниклим безвісти.

Військовому Вадиму Чвиру було 28 років. Як повідомили в міськраді, його життя обірвалося 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Слов'янська на Донеччині.

Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі,

– йдеться в дописі міськради.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників. Вічна пам'ять героям!

Вони віддали життя за Україну