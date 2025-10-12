За минулу добу втрати російських загарбників склали 1 060 осіб. Також ЗСУ знешкодили танк, шість бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 219 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет і 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Днями Зеленський розповів про ситуацію на Добропільському напрямку, зокрема про втрати противника на цьому напрямку. За його словами, станом на 10 жовтня кількість "двохсотих" та "трьохсотих" окупантів на Добропільському напрямку становить майже 13 тисяч осіб.