Понад 1 тисяча окупантів, 10 артсистем та 13 БМП: втрати ворога 2 грудня

Російські окупанти продовжують зазнавати суттєвих втрат на фронті. Станом на 2 грудня українські захисники ліквідували 1070 окупантів.

Від початку вторгнення російська армія втратила на війні проти України уже понад 331 тиячу вояк. При цьому у Генштабі зауважили, що вести статистику складно через високу інтенсивність бойових дій.

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Втрати Росії у війні станом на 2 грудня

особового складу – 331110 (+1070) осіб,

танків – 5571 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин – 10385 (+13) одиниць,

артилерійських систем / artillery systems – 7941 (+10) одиниць,

РСЗВ – 913 (+1) одиниця,

засоби ППО – 602 (+0) одиниць,

літаків / aircraft – 323 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 324 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18) одиниць,

крилаті ракети – 1568 (+1) одиниця,

кораблі /катери – 22 (+0) одиниць,

підводні човни – 1 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10410 (+11) одиниць,

спеціальна техніка – 1138 (+1) одиниць.



Втрати росіян на 2 грудня / Інфографіка Генштабу

До слова, російське командування уже не знає, як виправдовувати втрати на війні. Наразі бідкаються через те, що окупанти використовують телефони на лінії фронту, зокрема, WhatsApp. Мовляв, цим вони збільшують ризики ударів ЗСУ. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Актуально про ситуацію на фронті

За даними Генштабу, за минулу добу українські захисники відбили по 21 атаці на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Мелітопольському напрямку – виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У ранковому зведенні командування підтвердило ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 складах боєприпасів противника.