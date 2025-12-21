Ліквідовано понад 1000 загарбників: втрати ворога на 21 грудня

За останню добу Росія знову зазнала значних втрат в Україні. У Генштабі оплилюднили свіжу статистику.

За добу було ліквідовано 1130 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також ССО уразили польовий артилерійський склад окупантів на Луганщині Яких втрат зазнала Росія станом на 21 грудня? З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила: особового складу – близько 1 196 740 (+1130) осіб;

танків – 11 435 (+2);

бойових броньованих машин – 23 770 (+1);

артилерійських систем – 35 298 (+11);

РСЗВ – 1 575 (+0);

засобів ППО – 1263 (+0);

літаків – 432 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116);

крилатих ракет – 4073 (+0);

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 70 789 (+68);

спеціальної техніки – 4029 (+1).

Втрати Росії на 21 грудня / Інфографіка Генштабу СБУ вгатила дронами по аеродрому Бельбек СБУ вдарила безпілотниками по аеродрому Бельбек в Криму.

Було уражено МіГ-31 і ППО на сотні мільйонів доларів. Це системи "Небо СВУ", С-400 "Тріумф" та "Панцир-С2".