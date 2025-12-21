Укр Рус
Новини України Ліквідовано понад 1000 загарбників: втрати ворога на 21 грудня
21 грудня, 07:01
2

Ліквідовано понад 1000 загарбників: втрати ворога на 21 грудня

Сергій Попович
Основні тези
  • За останню добу в Україні було ліквідовано 1130 російських окупантів.
  • З початку вторгнення Росія втратила близько 1 196 740 особового складу, 11 435 танків та 23 770 бойових броньованих машин.

За останню добу Росія знову зазнала значних втрат в Україні. У Генштабі оплилюднили свіжу статистику.

За добу було ліквідовано 1130 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яких втрат зазнала Росія станом на 21 грудня?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 196 740 (+1130) осіб;
  • танків – 11 435 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 770 (+1);
  • артилерійських систем – 35 298 (+11);
  • РСЗВ – 1 575 (+0);
  • засобів ППО – 1263 (+0);
  • літаків – 432 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116);
  • крилатих ракет – 4073 (+0);
  • кораблів / катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 789 (+68);
  • спеціальної техніки – 4029 (+1).


Втрати Росії на 21 грудня / Інфографіка Генштабу

