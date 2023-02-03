Третина – трофеї ЗСУ: аналітики порахували втрати Росії в техніці за майже рік війни

Ворог продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Аналітики вирішили підрахувати, наскільки скоротилися запаси техніки у загарбників з 24 лютого 2022 року.

Цим займалися експерти з проєкту Oryx. Вони здійснювали альтернативний підрахунок втрат ворога у техніці. Розповідаємо далі, яким чином його вели та скільки машин вдалося перетворити на брухт.

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Кількість знищених машин вражає

За даними аналітиків, ворог позбувся понад 9 тисяч одиниць своєї військової техніки. Відразу ж зауважимо, що цей підрахунок ґрунтується лише на фото та відео зі знищеними машинами. Тож ті, які зафіксувати не вдалося, до статистики не потрапили. Ось і все.

Частина машин знищена, частина – покинута, а ще частина – затрофеєна. Отже, загальні втрати ворога у техніці складали на момент публікації звіту 9 001 одиницю. З них знищено 5 694 машини, пошкоджено 242, покинуло 306, а затрофеєно – 2 759. Себто майже третина – трофеї ЗСУ.

Третина танків – трофеї ЗСУ

Якщо говорити лише про танки, то мовиться про 1 671 машину, якої позбувся ворог. Цікаво, що знищили наші військові 989 одиниць, а захопили 545. Як бачите, "кремлівський лендліз" також надзвичайно ефективний у боротьбі проти самого ж ворога. Пошкоджень зазнали 77 машин, а просто неба ворог покинув 60.

У цей список входять тільки знищені транспортні засоби та техніка, про які є фото- або відеозаписи. Тому кількість знищеної техніки значно перевищує зафіксовану,

– наголошують аналітики.

Вони додали, що до переліку не потрапила ціла низка озброєння. Мовиться про стрілецьку зброю, ПТРК, ПЗРК, міномети, безпілотні боєприпаси, БпЛА, які використовуються як безпілотні приманки. Також у переліку відсутні цивільні транспортні засоби, причепи та занедбане обладнання ворога.

Для порівняння, у Генштабі повідомляють про те, що ЗСУ знищили 3 215 танків росіян. Якщо говорити загалом про техніку за виключенням БпЛА та транспортних засобів, то вже налічується близько 13 тисяч одиниць.

Наостанок нагадаємо про втрати ворога у живій силі. Так, станом на 3 лютого наші захисники та захисниці знищили 129 870 російських загарбників. Зауважимо, що ця цифра може бути приблизною, адже проводити детальну статистику у зонах ведення бойових дій вкрай складно.