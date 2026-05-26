Знову понад тисяча окупантів і гора спаленої техніки: втрати ворога на 26 травня

Володимир Зеленський заявив, що Україна має перевагу на фронті. Успіхи наших бійців не могли не позначитися на кількості ліквідованих окупантів та їхньої техніки.

Йдеться як про ефективні дії на лінії зіткнення, так і про удари по тилу противника. Про нові втрати російської армії повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати у Росії станом на 26 травня 2026 року?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:

особового складу – близько 1 357 950 (+1010);

танків – 11 954 (+1);

бойових броньованих машин – 24 615 (+7);

артилерійських систем – 42 751 (+64);

РСЗВ – 1 804 (+2);

засобів ППО – 1 397 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790);

наземних робототехнічних комплексів – 1 475 (+10);

крилатих ракет – 4 632 (+0);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 99 374 (+374);

спеціальної техніки – 4 221 (+3).



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Якими були останні успішні операції ЗСУ проти ворога?

25 травня Повітряні сили вдарили ракетами Storm Shadow по важливому пункту управління та зв'язку російських військ у Луганській області.

У травні Сили оборони також уразили полігон спецбатальйону Росгвардії "Ахмат" у Курській області країни-агресорки. За повідомленнями, внаслідок атаки загинула значна кількість окупантів – телеграм-канал Exilenova+ писав приблизно про 60 ліквідованих.

Крім того, 23 травня українські підрозділи атакували об'єкти паливної та військової інфраструктури в Росії. Під удар потрапили нафтовий термінал "Шесхарис" і нафтобаза "Грушова" біля Новоросійська, де після влучань виникли пожежі.