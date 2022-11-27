Окупант спав у окопі – та й "заснув навічно": відео влучної роботи 30 бригади

Українські військові щодня ліквідують російських окупантів та їх військову техніку. Ворог зазнає колосальних втрат на всіх бойових напрямках.

30 бригада показала, як ліквідує окупантів

Збройні Сили України всіма способами доносять до загарбників беззаперечну істину – їх на нашій землі ніхто не чекав, і "спасать" нікого не потрібно. Наші воїни допомагають росіянам повернутися додому, здебільшого вже у чорних пакетах. 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького надала 24 каналу чергове відео, на якому відбувається ліквідація окупантів.

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Так, на опублікованих кадрах видно, як окупант спав у окопі, й "заснув навічно".

До нього несподівано прилетіло декілька гранат. Перша з них – в ціль, а друга – контрольна, для гарантії. Одразу після падіння з окопу пішов густий дим, а окупант звідти вже не вибрався.

Дивіться на відео момент "прильоту":

Сподіваємося, цей росіянин бодай трішки відчув те, що українці переживають вже 9 місяць – коли зненацька, посеред тихої ночі, у твою домівку прилітає не граната, а ракета, забираючи життя невинних людей.

Втрати ворога станом на 27 листопада

"Мобіки" прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 27 листопада вже знищили понад 87 000 загарбників, лише за минулу добу – 600 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:

танків – 2 905 (+4 одиниці),

бойових броньованих машин – 5 856 (+8),

артилерійських систем – 1 897 (+1),

РСЗВ – 395 (+0),

засобів ППО – 209 (+0),

літаків – 278 (+0),

гелікоптерів – 261 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1),

крилатих ракет – 531 (+0),

кораблів / катерів – 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6),

спеціальної техніки – 163 (+0).

Водночас, як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.

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