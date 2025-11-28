Знищено 1100 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 28 листопада

Загальні втрати окупантів становлять 1 170 790. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Пошкоджено корабель і позиції ППО: СБУ та Сили оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ"

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:



Втрати ворога на 28 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія втрачає 20 тисяч військових щомісяця, окупувавши лише 1% територій України за рік.

В ніч на 26 листопада Сили оборони України вдарили по заводу із виготовлення навігаційного обладнання та комплектовання до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах.