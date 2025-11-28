Знищено 1100 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 28 листопада
- Загальні втрати особового складу російських військ становлять близько 1 170 790 осіб, з яких 1 100 за останню добу.
- Загальні втрати техніки включають 11 380 танків, 23 643 бойових броньованих машин та 34 730 артилерійських систем.
Росія продовжує спроби наступу на багатьох напрямках, зазнаючи значних втрат. Лише за останню добу ворог втратив 1100 людей.
Загальні втрати окупантів становлять 1 170 790. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Пошкоджено корабель і позиції ППО: СБУ та Сили оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ"
Які втрати ворога станом на 28 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 170 790 (+1100) осіб,
- танків – 11 380 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 643 (+15);
- артилерійських систем – 34 730 (+21);
- РСЗВ – 1 550 (+0);
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 430 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63);
- крилатих ракет – 3 995 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 399 (+48);
- спеціальної техніки – 4 008 (+0).
Втрати ворога на 28 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія втрачає 20 тисяч військових щомісяця, окупувавши лише 1% територій України за рік.
В ніч на 26 листопада Сили оборони України вдарили по заводу із виготовлення навігаційного обладнання та комплектовання до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах.
Також під ударом дронів був командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії ворога, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини, а також місце накопичення особового складу росіян на Покровському напрямку.