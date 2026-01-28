Укр Рус
24 Канал Новини України ЗСУ ліквідували сотні окупантів та десятки одиниць техніки: втрати Росії станом на 28 січня
28 січня, 07:08
2

ЗСУ ліквідували сотні окупантів і десятки одиниць техніки: втрати Росії станом на 28 січня

Сергій Попович
Основні тези
  • З початку вторгнення Росія втратила близько 1 236 570 військових, 11 609 танків і 23 958 бойових броньованих машин.
  • Додаткові втрати включають 36 713 артилерійських систем і 117 724 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Російська армія продовжує спроби наступу на фронті. Сили оборони завдають ворогу значних втрат.

Загальні втрати ворога склали 1 236 570. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Яких втрат зазнала Росія станом на 28 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

  • особового складу – близько 1 236 570 (+690) осіб;
  • танків – 11 609 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 958 (+4);
  • артилерійських систем – 36 713 (+22);
  • РСЗВ – 1629 (+1);
  • засобів ППО – 1286 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 117 724 (+1012);
  • крилатих ракет – 4205 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 102 (+77);
  • спеціальної техніки – 4053 (+2).


Втрати росіян на 28 січня / Інфографіка Генштабу

