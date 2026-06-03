Оборонці розтрощили понад тисячу окупантів та 5 танків: втрати ворога на 3 червня

Російська армія й надалі веде інтенсивні штурми на більшості напрямків фронту, незважаючи на великі втрати в живій силі та техніці. Водночас українські воїни ефективно стримують ворога, щодня поповнюючи список ліквідованих окупантів тисячами.

Лише за останню добу Росія втратила 1 130 своїх солдатів. Актуальну статистику щодо втрат ворога на 3 червня публікує Генштаб.

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Втрати ворога за останню добу

З початку повномасштабної війни проти України російські війська зазнали значних відчутних втрат як у живій силі, так і у техніці. Станом на 3 червня оборонці знищили:

особового складу – близько 1 368 040 (+1130) осіб;

танків – 11 974 (+5);

бойових броньованих машин – 24 673 (+7);

артилерійських систем – 43 172 (+60);

РСЗВ – 1 826 (+5);

засобів ППО – 1 403 (+3);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 325 615 (+1853);

наземних робототехнічних комплексів – 1 548 (+6);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 102 575 (+437);

спеціальної техніки – 4 245 (+4);

крилатих ракет – 4 733 (+40).



Втрати ворога на 3 червня / Інфографіка Генштабу

Як українські захисники нищать окупантів?

Оператори підрозділу Paragon Company у складі 10-го загону безпілотних систем "Спецпідрозділу Тимура" ГУР показали відео із бойової роботи українських дронів. Так навесні 2026 року оборонці розтрощили чимало російської техніки та особового складу.

Зауважимо, що лише в березні завдяки ударам безпілотників було ліквідовано або важко поранено 33 988 російських військових.

На Покровському напрямку лише в травні українська бригада "Рубіж" знищила 246 російських військових, ще 70 були поранені.

1 червня оборонці повідомили, що провели успішну операцію із зачистки від окупантів села Новоплатонівка, що на Харківщині. Під час операції ударно-пошукова група бригади виконала завдання з ліквідації інфільтрованих сил противника.