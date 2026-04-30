За добу ліквідовано майже 1500 окупантів: втрати ворога на 30 квітня

Окупанти продовжують у великих кількостях гинути на українській землі. Росія дорого платить за свою агресію, однак поки не зупиняється.

Оновлені дані щодо загальних втрат Росії у війні проти України повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 30 квітня?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 30 квітня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб;

танків – 11 901 (+7);

бойових броньованих машин – 24 493 (+7);

артилерійських систем – 40 944 (+119);

РСЗВ – 1 756 (+1);

засобів ППО – 1 356 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 263 360 (+1 327);

крилатих ракет – 4 579 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 92 606 (+375);

спеціальної техніки – 4 148 (+2).



Втрати Росії на 30 квітня 2026 року / Фото Генштаб

