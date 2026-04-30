За добу ліквідовано майже 1500 окупантів: втрати ворога на 30 квітня
- Росія з початку вторгнення втратила близько 1 330 290 осіб та 11 901 танк станом на 30 квітня 2026 року.
- Загальні втрати включають 24 493 бойових броньованих машин, 40 944 артилерійських систем, і 263 360 БпЛА.
Окупанти продовжують у великих кількостях гинути на українській землі. Росія дорого платить за свою агресію, однак поки не зупиняється.
Оновлені дані щодо загальних втрат Росії у війні проти України повідомили у Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 30 квітня?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 30 квітня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб;
- танків – 11 901 (+7);
- бойових броньованих машин – 24 493 (+7);
- артилерійських систем – 40 944 (+119);
- РСЗВ – 1 756 (+1);
- засобів ППО – 1 356 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 263 360 (+1 327);
- крилатих ракет – 4 579 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 92 606 (+375);
- спеціальної техніки – 4 148 (+2).
Втрати Росії на 30 квітня 2026 року / Фото Генштаб
Останні новини про російські втрати
Українські військові поцілили у російську радіолокаційну станцію "Небо-М". Комплекс вартістю 100 мільйонів доларів виведено з ладу.
Українські військові на початку березня 2026 року знищили 40 кадировців і поранили ще 80 під час масштабного удару.
У ГУР підкреслили, що це найбільші втрати підрозділу росгвардії "Ахмат" з 2022 року.