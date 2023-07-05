36 артилерійських установок і майже 700 окупантів: втрати ворога на 5 липня

ЗСУ продовжують вибивати ворога з рідної країни. Лиш за минулу добу вдалося відправити на той світ 670 російських загарбників.

Зауважимо, що статистика з 24 лютого 2022 року вражає не менше. За понад 500 днів повномасштабного вторгнення наші захисники ліквідували понад 231 700 бійців так званої "другої армії світу". Слід розуміти, що реальні втрати можуть бути більшими, але точно підрахувати їх у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

Читайте також ЗСУ зосередилися на виснаженні ворога, а не швидкому поверненні кілометрів ціною втрат, – ISW

Втрати ворога у техніці

Російське військо збідніло не лише на живу силу, а й техніку. За понад рік великої війни на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Крім того, на балансі ворожого війська стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. А найдорожчою втратою ворога залишається крейсер "Москва", який лежить десь на дні Чорного моря.

Танків – 4 062;

бойових броньованих машин – 7 917;

артилерійських систем – 4 288;

РСЗВ – 656;

засоби ППО – 395;

літаків – 315;

гелікоптерів – 309;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 614;

крилатих ракет – 1 264;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 855;

спеціальної техніки – 598.



Актуальні втрати ворога станом на 5 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Сході – важкі бої