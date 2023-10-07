Ще 23 танки, 22 артсистеми та понад 600 окупантів: втрати ворога на 7 жовтня

Російське військо щодня втрачає сотні своїх солдатів і десятки одиниць техніки. Лиш за минулу добу наші військові ліквідували 610 окупантів з так званої "другої армії світу".

Якщо ж говорити про загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають ще більше. За понад півтора року великої війни на "концерт Кобзона" відправили 281 700 російських бійців. Звернімо увагу, що реальна цифра може бути більшою, адже складно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

Крім того, на балансі так званої "другої армії світу" значно скоротилася кількість техніки. На брухт за понад 18 місяців перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, автомобілів і автоцистерн, БпЛА оперативно-стратегічного рівня.

Також у ворогів стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Не дорахуються вони і кількох сотень РСЗВ і систем ППО. А ще у них на 20 суден і один підводний човен стало менше. Досі найбільш запам'ятовуваною втратою окупантів залишається крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

Танків – 4 800;

бойових броньованих машин – 9 102;

артилерійських систем – 6 688;

РСЗВ – 808;

засобів ППО – 541;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 185;

крилатих ракет – 1 530;

кораблів і катерів – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 073;

спеціальної техніки – 956.



Актуальні втрати ворога станом на 7 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу також зазначили, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Ще три удари припали по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Також підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб ППО, 6 артилерійських засобів, район скупчення особового складу та станцію РЕБ росіян.