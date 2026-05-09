Ще понад 1 000 окупантів не відсвяткують "Дєнь побєди": які втрати противника на 9 травня
- Російські війська продовжують атаки на українські позиції, попри оголошене "перемир'я", з втратою 1 080 військових за останню добу.
- З початку вторгнення загальні втрати Росії склали 1 340 270 військових, 11 920 танків, 24 541 броньовану машину, 41 712 артилерійських систем.
Попри оголошене "перемир'я", російські війська продовжують атаки українських позицій на усіх напрямках фронту. Лише за останню добу окупаційна армія Росії втратила 1 080 військових.
Тоді як з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати в особовому складі сягнули 1 340 270 осіб. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 9 травня?
За даними офіційними даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році й до 9 травня 2026 року ворожа армія втратила:
- особового складу – близько 1 340 270 (+1 080) осіб;
- танків – 11 920 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 541 (+3);
- артилерійських систем – 41 712 (+82);
- РСЗВ – 1 780 (+2);
- засобів ППО – 1 371 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 352 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 351 (+7);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 281 208 (+1 479);
- крилатих ракет – 4 585 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 95 252 (+373);
- спеціальної техніки – 4 173 (+0).
Важливо! Політтехнолог Тарас Загородній в етері 24 Каналу зауважив, що російська влада готується продовжувати наступальні дії влітку, тож планує залучити іще більше військових. Водночас він додав, що скоріш за все, відкрито нову хвилю мобілізації у Росії Путін оголошувати не буде, оскільки такі процеси можуть викликати обурення серед населення й безпосередньо вплинути на і без того крихку внутрішню ситуацію в країні. Хоча в Росії поки не оголошують нову мобілізацію публічно, потреба у людях для війни нікуди не зникла. Саме тому влада дедалі активніше використовує неофіційні способи набору: фінансові бонуси, тиск на працівників держсектору та приховану примусову мобілізацію під виглядом доукомплектування.
Яких втрат нещодавно зазнала Росія на фронті та в тилу?
Увечері 8 травня Генштаб повідомив про низку успішних уражень важливих об'єктів противника.
7 та 8 травня Сили оборони атакували нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославльській області Росії. Він розташований глибоко в тилу – за 675 кілометрів від України.
Окрім того, було уражено склад зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону Ростовської області – після атаки там спалахнула пожежа.
Під прицілом опинилась і нафтобаза "Луганська" у Луганську та склади пально-мастильних матеріалів росіян у області.
У районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області були атаковані вузли зв'язку, а на ТОТ Луганської області уражено ремонтний підрозділ.
Також пошкоджень зазнав ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційна станція "Каста-2Е" у районі Мисового на ТОТ АР Крим.
Лише у квітні 2026 року українські розвідники "Примари" атакували військову інфраструктуру ворога на ТОТ Криму. Мовиться про пункт комунікації та живлення ретранслятора дронів "Герань" та "Гербера", радіолокаційні станції "Подльот-К1", "Балтика-Б" і МР-231-3 "Вайгач". Також під ударом були пости радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, системи спостереження Чорноморського флоту Росії та лабораторія радіоелектронної розвідки на даху штабної будівлі флоту.
Оборонці атакували і ангари-укриття літаків Су-24 та Су-30, резервуари з нафтопродуктами на нафтобазі компанії ATAN та пости оптико-електронної розвідки, корабельні РЛС МР-231 та комплекси управління "Сервал".