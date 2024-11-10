Росія не зможе нескінченно зазнавати таких великих втрат заради обмежених успіхів, – ISW

Російські загарбники не зможуть нескінченно довго зазнавати у війні проти України таких великих втрат, особливо для обмежених успіхів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків ISW – американського Інституту вивчення війни.

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ISW про величезні втрати Росії

Раніше в ISW наводили дані, які вказують на те, що окупанти втратили щонайменше 5 дивізій бронетехніки й танків тільки в Покровському районі з жовтня 2023 року.

Аналітики припускають, російські загарбники, ймовірно, накопичили велику кількість техніки на пріоритетних ділянках фронту. Однак скорочення запасів танків і бронемашин радянських часів і поточні темпи виробництва бронетехніки, ймовірно, зроблять такі втрати непомірними в довгостроковій перспективі.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив 31 жовтня, що окупанти втрачають приблизно 1200 бійців на день, або близько 36 000 на місяць. В ISW нещодавно помітили ознаки того, що російські військові намагаються набрати достатню кількість солдатів, аби замінити втрати на фронті.

Під час виступу у Валдайському клубі 7 листопада Путін визнав постійну нестачу робочої сили в Росії та залежність від мігрантів у розв'язання цієї проблеми. Аналітики зауважили, що країна-агресорка також залежить від примусу мігрантів до вступу в армію, аби задовольнити свої потреби в робочій силі.

Російська армія майже напевно не зможе нескінченно довго витримувати рівень щоденних втрат у понад 1200 осіб, доки Путін намагатиметься уникнути чергового примусового призову резервістів,

– наголосили в Інституті вивчення війни.

Також додали, навіть примусова мобілізація резервістів не вирішить більшої проблеми, з якою, вочевидь, стикається диктатор, – знайти достатню кількість людей для роботи в російських галузях промисловості та водночас "годувати" фронт.

До речі, частина російських мілблогерів продовжують скаржитися на непропорційно високі втрати особового складу. Аналітики зазначають, що ширше невдоволення втратами в російській ультранаціоналістичній спільноті мілблогерів також може вплинути на розрахунки диктатора в майбутньому.

Колишній російський інструктор "Шторм-Z" і мілблогер поскаржився 8 листопада, що підготовка штурмовиків займає щонайменше 6 місяців, однак, російське військове командування розглядає їх як "м'ясо", що не потребує високого рівня підготовки й основне завдання якого – "ловити безпілотники й осколки".

Мілблогер стверджував, що втрати російської піхоти є високими через російську тактику надсилання невеликих штурмових груп кількома послідовними хвилями в спробі придушити українські сили.

До речі, цю тактику ворога російський мілблогер назвав "дурною" і "неналежно організованою". Також дійшов висновку, що російські успіхи "не виглядають пропорційними безповоротно витраченим ресурсам, – людським і матеріальним".

Російська спільнота мілблогерів також нещодавно розкритикувала загибель операторів спеціалізованих безпілотників, яких командири відправили на штурми як покарання.

"Постійне використання російських військовослужбовців, особливо спеціалізованих військ, в неорганізованих, дуже виснажливих, піхотних "м'ясних" штурмах, які призводять до непропорційно малих успіхів, може продовжувати викликати обурення спільноти мілблогерів, – групи, щодо якої Кремль продемонстрував свою особливо чутливу позицію", – зазначили в ISW.

