Сили оборони ліквідували російського полковника Лебедєва на Харківщині

Наші захисники "відмінусували" чергового російського воєнного злочинця. Ним виявився полковник Лебедєв.

Увечері 26 липня в ОСУВ "Хортиця" розповіли про успішне ураження ворожого офіцера, передає 24 Канал.

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Що відомо про загибель полковника Лебедєва?

За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку.

Нагадаємо, що на початку липня 2025 року окупанти відкрили новий напрямок наступу на Харківщині. Вони зайшли до населеного пункту Мілове, поступово розширюючи плацдарм. В Інституті вивчення війни припускають, що росіяни спробують розширити виступ на північний схід від Великого Бурлука та захопити Хатнє перед подальшою атакою на сам населений пункт.

Захоплення Великого Бурлука ускладнило б українську оборону на Харківському (у районі Вовчанська) та Куп'янському (у районі Дворічної) напрямках.