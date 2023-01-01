Ворог втрачає солдат на Півдні та Сході й зберігає присутність у Білорусі: головне від Генштабу

У російських окупантів величезні втрати на Півдні та Сході. Там понад 500 ворогів вибули з поля бою через поранення.

Станом на 6 ранку 1 січня росіяни продовжують зберігати свою присутність зі сторони Білорусі. Також у нашому Генштабі пояснили, чи є ознаки формування наступальних угруповань ворога.

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Що відомо про шалені втрати ворога

Російські окупанти втрачають на полі бою сотні одиниць особового складу. Так, Генштаб ЗСУ повідомив, що:

протягом останнього тижня до міської лікарні Біловодська, що на Луганщині, доправили орієнтовно 350 поранених окупантів;

30 грудня 2022 року на Запоріжжі з поля бою вибули до 160 поранених ворогів.

Окрім того, наші військові знищили 10 одиниць військової техніки різних типів. Ба більше, точні дані щодо ліквідованих загарбників уточнюються.

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У останній день 2022 року російські окупанти знову вдались до терору мирного населення. Так, вороги випустили 31 ракету та 12 разів ударили авіацією, а також понад 70 – з реактивної системи залпового вогню.

На жаль, внаслідок атак ворога є пошкодження цивільної інфраструктури Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.

Окрім того, російські загарбники запустили 13 іранських ударних дронів-камікадзе. На щастя, їх знищили наші Сили оборони України.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Будьте обережні,

– попередили у Генштабі.

Також додали, що наші військові відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Площанки, Білогорівки на Луганщині, а також Соледара, Бахмутського, Бахмута, Озарянівки, Мар'їнки та Побєди на Донеччині.

Яка ситуація на різних напрямках

Російські загарбники продовжують атакувати Україну чи не на всіх напрямках фронту. Так, за даними Генштабу Збройних Сил України:

на Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони Бучки і Ясної Поляни Чернігівської області; Нововасилівки, Винторівки, Уланового, Студенки, Ходиного, Гірки, Іскрисківщини, Краснопілля на Сумщині та Уди, Стрілечої, Алісівки, Красного, Стариці, Гатище, Вовчанська, Тернової й Катеринівки Харківської області;

напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони Бучки і Ясної Поляни Чернігівської області; Нововасилівки, Винторівки, Уланового, Студенки, Ходиного, Гірки, Іскрисківщини, Краснопілля на Сумщині та Уди, Стрілечої, Алісівки, Красного, Стариці, Гатище, Вовчанська, Тернової й Катеринівки Харківської області; на Куп'янському напрямку – під атаку потрапили Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп'янськ і Орлянське на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка й Андріївка Луганської області;

напрямку – під атаку потрапили Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп'янськ і Орлянське на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка й Андріївка Луганської області; на Лиманському напрямку – під вогонь росіян потрапили Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині та Червонопопівка, Терни й Торське Донецької області;

напрямку – під вогонь росіян потрапили Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині та Червонопопівка, Терни й Торське Донецької області; на Бахмутському напрямку – атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ у районах понад 25 населених пунктів. Зокрема, мовиться про Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівку, Курдюмівку, Майорське та Нью-Йорк на Донеччині;

напрямку – атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ у районах понад 25 населених пунктів. Зокрема, мовиться про Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівку, Курдюмівку, Майорське та Нью-Йорк на Донеччині; на Авдіївському напрямку під атаку росіян потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області;

напрямку під атаку росіян потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області; на Новопавлівському напрямку – росіяни не припиняють обстрілювати Времівку, Велику Новосілку, Пречистівку, Вугледар та Микільське на Донеччині;

напрямку – росіяни не припиняють обстрілювати Времівку, Велику Новосілку, Пречистівку, Вугледар та Микільське на Донеччині; на Запорізькому напрямку – вороги влучили в понад 20 населених пунктах. Зокрема, Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області.

На жаль, Росія на Херсонському напрямку продовжує тероризувати мирне населення. Так, від атак постраждала цивільна інфраструктура Антонівки, Токарівки, Миколаївки та Херсона.

Ситуація на кордоні Білорусі, терор мирного населення та атака по ворогу

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено,

– заявили у Генштабі ЗСУ.

Також додали, що російські загарбники:

посилили контррозвідувальні заходи в Лимані Другому Харківської області;

проводять розшук проукраїнськи налаштованого населення.

Окрім того, наша авіація завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Ба більше, наші ракетники та артилеристи вразили:

пункт управління;

4 райони зосередження живої сили;

пункт управління безпілотниками окупантів.

На останній день 2022 року російська армія втратила 760 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року, тобто з часу повномасштабного вторгнення, ворог втратив вже 106 тисяч 720 осіб особового складу.