Концерт і колона вантажівок: як російські війська страждають від українських високоточних ударів

Спроби ворога сховатися десь глибоко в тилу зазнають нищівної поразки. Якщо ж точніше, то наші військові завдають влучних ударів, нагадуючи, що окупантам слід вшиватися геть.

У розвідці Великої Британії зауважили, що ворог в Україні продовжує зазнавати масових втрат. А сприяють цьому українські високоточні удари з великої відстані далеко за лінією фронту.

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Точні удари завдають шалених втрат ворогові

У відомстві зазначають, що 10 листопада, ймовірно, понад 70 окупантів вдалося ліквідувати під час влучного удару по колоні вантажівок. Сталося це за 23 кілометри від лінії фронту у селі Гладківка Херсонської області.

А 19 листопада наші військові завдали влучного удару по окупантах, яких зібрали на церемонії нагородження у селі Кумачове, що за 60 кілометрів від лінії фронту на підконтрольній Росії території. У розвідці зауважили, що це могло призвести до десятків жертв серед загарбників.

У розвідці зауважили, що військові зазвичай добре обізнані з дальністю дії систем озброєнь свого противника. Втім, командири стикаються з гострою дилемою під час тривалих бойових дій.

Вони повинні знайти баланс між найкращою практикою розосередження військ, що робить їх менш вразливими до ударів, і повсякденною потребою збирати підрозділи разом для здійснення управління і підтримання бойового духу,

– кажуть у розвідці.

Тим часом втрати ворога ростуть