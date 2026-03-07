ЗСУ "мінуснули" понад 1000 окупантів за добу: втрати ворога на 7 березня

Росія продовжує свою агресію проти України. Середні втрати ворога за день останнім часом зростають.

У Генштабі повідомили, яких втрат зазначала Росія в Україні за останню добу та за увесь час війни.

Яких втрат зазнала Росія в Україні?

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 1 272 360 (+1 010) осіб;

танків – 11 737 (+3);

бойових броньованих машин – 24 151 (+6);

артилерійських систем – 38 004 (+44);

РСЗВ – 1 670 (+1);

засобів ППО – 1 322 (+2);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 349 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 161 858 (+1 868);

крилатих ракет – 4 384 (+0);

кораблів/катерів – 30 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 81 812 (+170);

спеціальної техніки – 4 080 (+0).



Втрати армії Росії станом на 7 березня 2026 року / Фото Генштаб

