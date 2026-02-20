Ліквідували близько тисячі окупантів та 640 одиниць техніки: втрати ворога на 20 лютого

Російські війська проводять наступальні дії майже по всій лінії фронту, намагаючись прорвати оборону та витіснити українські підрозділи із позицій. Водночас Сили оборони стримують атаки ворога та завдають противнику суттєвих втрат у живій силі та техніці.

Лише за останню добу армія окупантів втратила 970 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Дивіться також Плата за окупацію одного кілометра: Зеленський окреслив масштаби втрат Росії Якими є втрати ворога за останню добу? З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році противник втратив: особового складу – близько 1 257 880 (+970);

танків – 11 684 (+2);

бойових броньованих машин – 24 060 (+6);

артилерійських систем – 37 387 (+3);

РСЗВ – 1 649 (+0);

засобів ППО – 1 303 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 138 881 (+551);

крилатих ракет – 4 314 (+0);

кораблів/катерів – 29 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 79 112 (+76);

спеціальної техніки – 4 073 (+1).

Втрати Росії на 20 лютого 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Що відомо про нещодавні успішні операції Сил оборони? 19 лютого стало відомо про проведення контрнаступальних та штурмових дій Сил оборони на Олександрівському напрямку з метою запобіганню просування окупантів у бік Дніпропетровської області. "Ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", – повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

На Донецькому напрямку бійці Сил безпілотних систем уразили одну з наймасовіших систем ППО – зенітний ракетний комплекс "Оса".

17 та 18 лютого під приціл українських військових потрапили район зосередження підрозділу БпЛА у Росії, вузол зв'язку та пускова установка зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.