Україна виконує одну із цілей: втрати росіян вже більші, ніж у війнах в Чечні та Афганістані

24 листопада 2022 , 16:07
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Джерело:

Військове телебачення України

За 9 місяців повномасштабної війни Росії проти України, наші воїни ліквідували близько 85 720 окупантів. Це значно більше, ніж втрати росіян у Чеченських війнах та у війні в Афганістані.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Крім того, у росіян велика кількість санітарних втрат.

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Що там у росіян з пораненими

Олексій Громов повідомив, що за даними Генштабу, 19 листопада в розгорнутому польовому шпиталі та місцевій лікарні села Великі Копані на тимчасово окупованій Херсонщині, перебувало близько 300 осіб.

Крім того, росіяни здійснили "жест доброї волі" і протягом 18 – 19 листопада з Луганщини евакуювали 212 поранених до польового шпиталю та лікарні Валуйок у Бєлгородській області. Водночас з Валуйок до Бєлгорода вивезли понад 200 поранених.

У польовому шпиталі тимчасово окупованого міста Кремінна на Луганщині є серйозна нестача протишокових та знеболювальних засобів. 

Водночас легкопоранених окупантів у польовому Шпиталі в Шебекіно російське командування наказало виписати – аби більше місць було для важкопоранених.

Україна виконує одну зі своїх цілей

Бригадний генерал підкреслив, що однією з основних стратегічних цілей України є завдання ворогу якнайбільших втрат, щоб вони змусили окупантів припинити війну. 

Олексій Громов наголосив, що Росія зазнала більших втрат, ніж в обох Чеченських війнах та війні в Афганістані. Керівництво будь-якої іншої країни вже б припинило війну на тлі таких втрат, але російському керівництву байдуже на власних громадян.

Якими є втрати росіян у попередніх війнах


Під час війни в Афганістані з 1879 до 1989 СРСР втратив близько 15 000 солдатів (за офіційними даними).
Щодо Першої чеченської війни – дані серйозно різняться. У Кремлі заявили про близько 5 500 загиблих, Ічкерія заявила про майже 80 000 загиблих росіян, а дані незалежних експертів свідчать про 20 000 – 30 000 загиблих.
У Другій чеченській війні Росія втратила понад 7 000 військових.

 

Втрати окупантів станом на 24 листопада

За 9 місяців повномасштабного вторгнення в Україну, російська армія втратила не тільки десятки тисяч особового складу, але й тисячі одиниць техніки. Зокрема:

  • 2 898 танків;
  • 5 837 бойових броньованих машин;
  • 1 889 артилерійських систем;
  • 395 реактивних систем залпового вогню;
  • 209 засобів ППО;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 547 безпілотників;
  • 531 крилату ракету;
  • 16 кораблів та катерів;
  • 4 400 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 161 одиницю спеціальної техніки.

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Автор: Іван Магуряк