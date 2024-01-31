У ЦРУ оцінили кількість убитих і поранених російських бійців на війні в Україні

Російське військо зазнає колосальних втрат у війні проти України. У ЦРУ оцінили, скільки убитих і поранених окупантів від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Даними поділився глава американської розвідки Вільям Бернс. У статті для журналу Foreign Affairs, очільник ЦРУ назвав, скільки убитих і поранених окупантів на війні проти України.

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Втрати ворога колосальні

Як підрахували у ЦРУ, російська армія втратила 315 тисяч своїх бійців. У цю цифру входять як ліквідовані, так і поранені російські загарбники. Крім того, наше військо знищило дві третини довоєнних танкових запасів так званої "другої армії світу".

Звернімо увагу, що у Генштабі 31 січня повідомили, що ворог втратив 385 230 своїх бійців. А за минулу добу вдалося ліквідувати 1090 російських загарбників.

Також Вільям Бернс звернув увагу на те, що хвалена десятиліттями програма військової модернізації Владіміра Путіна зійшла на пси. Глава ЦРУ наголосив, що все це – прямий результат "доблесті та майстерності українських солдатів, підкріплений підтримкою Заходу".

Він також зазначив, що економіка Росії зазнає довгострокових невдач. За словами Бернса, країна-агресорка приречена на те, щоб стати економічним васалом Китаю. А амбіції Владіміра Путіна стали причиною того, що НАТО лише розширилося.

2024 рік буде важким

Водночас Бернс припустив, що 2024 рік буде важким. І що його наслідки "вийдуть далеко за рамки боротьби країни за збереження своєї свободи та незалежності". Глава ЦРУ зауважив, що наразі Росія відновлює оборонне виробництво завдяки деталям з Китаю, а також озброєння та боєприпасів з Ірану та Північної Кореї.

За словами глави ЦРУ, Владімір Путін робить ставку на час. Він сподівається вимотати українське військо, а також прихильників із Заходу. Відтак, він закликав продовжувати надавати військову допомогу нашій державі. Вільям Бернс зазначив, що ця інвестиція принесе "значну геополітичну віддачу США й американській промисловості".

Він також наголосив, що припинення допомоги Україні від США – гол у власні ворота. За словами Бернса, ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги нашій державі.