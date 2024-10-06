Бригада "Едельвейс" знищила піхоту і БМП росіян на Сіверському напрямку: гарячі кадри

Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" активно працюють на Сіверському напрямку. Там наші захисники відпрацювали по ворожій піхоті та по бойових машинах росіян.

Окрім цього, українським військовим вдалося записати кадри боїв. Про це розповіли в оперативно-тактичному угрупованні "Луганськ".

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Як бійці "Едельвейсу" працювали на Сіверському напрямку

У 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді розповіли, що нашим захисникам вдалося завдати значних втрат російським солдатам.

Утилізовано від 15 до 25 особин окупанта. Знищено 5 одиниць техніки,

– зазначили військові.

Під час операції російське командування відправило значну кількість піхоти разом з бойовими машинами піхоти БМП-1, оснащеними комплектами захисту 765-СБ3КДЗ. Ці комплекти містять полімерні панелі, призначені для посилення захисту від великокаліберного кулеметного вогню, а також серію протикумулятивних решіток, що підвищують живучість машин на полі бою.

Зрештою українські війська успішно підбили та знищили кілька таких бронемашин.

Як наші захисники знищили росіян на Сіверському напрямку / Відео ОТУ "Луганськ"

Цей бій стався на Сіверському напрямку у Донецькій області. Росіяни висунулися на штурм з району окупованого села Веселе та намагалися прорвати українські позиції.

Раніше командир підрозділу "БАРНІ" 10 ОГШБр "Едельвейс" розповідав про активності противника на цьому напрямку. За словами військового, ворог на Сіверському напрямку, як і на інших, щоденно проводить різні види штурмових дій. Переважна більшість цих обстрілів відбувається за участю піхоти.