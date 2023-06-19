База з човнами, техніка та понад 100 окупантів: ЗСУ на Херсонщині завдали шалених втрат росіянам

За минулу добу ЗСУ знищили на тимчасово окупованій частині Херсонської області ворожу базу з човнами. Крім того, українські захисники також ліквідували понад 100 загарбників.

Дані про втрати підтвердженні ГУР МО. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє 24 Канал.

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Шалені втрати ворога на Херсонщині

Контрбатарейна боротьба ЗСУ на Херсонщині за минулу добу дала значні результати. Унаслідок успішної роботи на лівому березі було ліквідовано базу окупантів з човнами та понад 100 росіян.

За словами Гуменюк, там розташовувалося близько 20 човнів, які росіяни вкрали у херсонців й переобладнали під свої потреби. Окрім того, ЗСУ успішно відпрацювали й за місцем зосередження автобронетанкової техніки російських загарбників – близько 27 одиниць, а також 2 великокаліберні гармати.

Та робота, яку вчора спостерігали з потужними вибухами на лівому березі, вона була досить результативною. У тому числі – й по послабленню сил окупантів. Це стосується практично усієї зони, де вони розташовувалися,

– заявила Гуменюк.

Через колосальні втрати ворог намагається більш рівномірно підтягувати резерви з тимчасово окупованого Криму. Проте у більшості випадків вони йдуть на Запорізький та Донецький напрямок. На Херсонщині росіяни приділяють більшу увагу відновленню та підготовці тих підрозділів, які потім будуть застосовані у більш активних діях.

"На даному етапі, які різко змінилася з розливом води, ані ступінь підготовки підрозділів не дає їм змоги більш-менш активні дії. Вони в глибокій обороні", – наголосила Гуменюк, коментуючи ситуацію на Херсонщині.

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

На Херсонщині українські захисники та захисниці завдають колосальних втрат росіянам. Зокрема, у селищі Рикове ліквідували склад боєприпасів.

У мережі стверджують, що зі знищеного ворожого складу боєприпаси везли не лише на Херсонщину, а й Запорізький напрямок. Цей склад росіяни використовували протягом 8 місяців й охороняли його елітні російські підрозділи. Унаслідок його знищення загинули щонайменше 52 загарбники та є чимало поранених.

Вибухи були настільки потужними, що дим від них зафіксували навіть на супутникових знімках.