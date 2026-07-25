Мінус 1450 окупантів, 7 танків та 2 ППО: втрати ворога на 25 липня

Російська армія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Лише за останню добу Сили оборони ліквідували сотні окупантів, а також знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Яку втрати Росії на війні?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 25 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 437 550 (+1 450) осіб;

танків – 12 208 (+7);

бойових броньованих машин – 25 011 (+11);

артилерійських систем – 46 724 (+78);

РСЗВ – 1 968 (+0);

засобів ППО – 1 518 (+2);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 426 836 (+1 596);

наземних робототехнічних комплексів – 2 023 (+17);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 125 358 (+571);

спеціальної техніки – 4 462 (+8);

крилатих ракет – 4 943 (+5).



Втрати Росії у війні з Україною / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, у ніч на 24 липня СБУ вдарила по НПЗ, нафтобазах і військових об'єктах у Росії та Криму. Українські безпілотники одночасно атакували кілька цілей у різних регіонах, ускладнивши роботу російської ППО.

Серед уражених об'єктів – нафтоперекачувальна станція "Субханкулово" в Башкортостані, міні-НПЗ в Ульяновській та Калузькій областях, а також РЛС "Небо-У" на аеродромі "Бельбек" і резервуар із паливом на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. На кількох об'єктах спалахнули пожежі.