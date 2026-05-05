24 Канал Новини України
5 травня, 11:17
Оновлено - 11:18, 5 травня

Маємо сильні результати: Зеленський назвав втрати Росії за квітень

Діана Подзігун

За останній місяць зафіксовано суттєві результати у знищенні російських сил. У квітні Сили оборони ліквідували понад 35 тисяч російських солдатів.

За кожним ураженням є точне підтвердження. Про це проінформував Володимир Зеленський.

Які втрати Росії за квітень?

У вівторок, 5 травня, президент України заслухав доповідь від військових та міністра оборони за підсумками квітня.

