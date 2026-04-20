9 із 10 не виживають: майор у відставці розкрив, з яких джерел Росія братиме нових солдатів

На Покровському напрямку ворог зазнає відчутних втрат: 9 із 10 просто не виживають. У березні втрати російської армії взагалі вийшли на найвищий рівень за увесь період війни. Росія вимушена шукати варіанти, як поповнити військо. Країна-агресорка проводить приховану мобілізацію, а також продовжує залучати іноземців.

Як розповів в етері 24 Каналу ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман, в Росії є план з залучення найманців – щорічно понад 400 тисяч, кожного місяця орієнтовно до 35 тисяч осіб.

В Росії падає показник підписаних контрактів

Сьогодні покривати втрати на полі бою у повному обсязі Росія не може, адже вони дедалі зростають, а от показник охочих підписувати контракти з міноборони – падає. Зі слів майора у відставці, він знизився на 20%.

"Ті люди, які долучаються до російського війська – це якраз контрактники. Ще до 100 тисяч Росія планує взяти людей з в'язниць. Ще хочуть долучити 20 – 25 тисяч іноземців. Також будуть брати громадян з депресивних регіонів, які мають правопорушення, борги. Завдяки тому, що їм обіцяють амністію та закриття боргів, ті мають щонайменше відслужити пів року", – розповів Гетьман.

Одним зі складників, де країна-агресорка шукає живу силу для фронту – тимчасово окуповані нею українські території. Там, зі слів ветерана російсько-української війни, загрібають людей масово, не розбираючись чи дозволяє людині стан здоров'я.

"Ми скаржимося, що в нас "бусифікація", а там росіяни вибивають двері, хапають за шкірку, дають автомат в руки й гонять на штурм, а позаду – загороджувальний загін. От 9 з 10 гинуть, а в того одного є шанс залишитися живим і здатися у полон. Бо якщо вирішить тікати й повертатися, то буде знищений своїми ж", – озвучив Гетьман.

Зауважте! Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук припустив, що Путін, аби покривати шалені втрати своєї армії шукатиме готових бійців у Північній Кореї та Білорусі. Поки він посилюватиме мобілізаційні процеси всередині Росії, може скористатися солдатами цих країн (50 – 60 тисяч осіб).

