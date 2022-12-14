Українське підпілля допомогло: ЗСУ знищили понад 100 окупантів у Горлівці

Російські військові продовжують масово гинути в Україні. Зокрема, у понеділок, 12 грудня, на Донеччині "закобзонились" понад 100 загарбників.

Такий результат досягли завдяки співпраці українського підпілля та ЗСУ. Точковим ударом наші військові знищили особовий склад ворога та військову техніку.

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Українське підпілля полює на "вагнерівців"

В центрі національного спротиву наголошують, що причетним до перемоги може стати кожен.

Якщо вам відомо, де розташований склад ворога чи командний пункт, то ви можете анонімно повідомити нам координати за посиланням,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, активісти нагадали, що триває полювання на "вагнерівців". Місцеве населення тимчасово окупованих територій просять передавати дані про розміщення скупчення злочинців, які називають себе "приватною армією".

Втрати ворога станом на 14 грудня

За добу кількість загарбників скоротилася ще на 740 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

З початку повномасштабного вторгнення росіяни вже втратили: