Путін завищує втрати ЗСУ на Курщині, аби приховати неспроможність повернути регіон, – ISW

Росія постійно публікує звіти з завищеними втратами ЗСУ на Курському напрямку. Ймовірно, таким чином Кремль прагне виправдати неспроможність силами своїх військових відвоювати регіон.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті.

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Путін бреше про втрати у Курській області

Аналітики пишуть, що Путін перебільшує прогрес Росії в Курській області, ймовірно, намагаючись запевнити вітчизняну аудиторію в здатності російських військових "придушити" вторгнення України в російську область.

В ISW навели в приклад останнє інтерв'ю диктатора, у якому він розповів про "заблокованих 2 тисячі українських військових" в області. Начебто міноборони Росії "не повідомляло про успішне проникнення", а ЗСУ "навіть не розуміють, що вони в оточенні".

Путін не визнав й те, що українська лінія фронту в Курській області простягається від українсько-російського міжнародного кордону, і що українські війська можуть вільно перетинати ділянки кордону, які перебувають під українським контролем.

Водночас Олександр Сирський спростував заяви Путіна про "оточення українських військ" та опублікував статистику втрат Росії у Курській області. Російські втрати в живій силі становлять 17 819 осіб (у тому числі 711 військовополонених).

"Перебільшена статистика Путіна щодо українських втрат, ймовірно, є частиною його спроби пояснити нездатність Росії рішуче відбити українське вторгнення в Курську область після майже трьох місяців у контексті ймовірного неминучого розгортання північнокорейських військ для бойових дій у цьому районі", – стверджують в Інституті.