В ЗСУ знову втрати: ще 3 військових померли від COVID-19

Троє працівників Збройних сил України померли через ускладнення після коронавірусу. За весь час пандемії ЗСУ втратили 65 своїх членів.

Станом на 2 березня 2021 року в Збройних силах України коронавірусом хворіє 2 937 осіб. Про смерть 3 працівників ЗСУ командуванню повідомили ввечері 1 квітня.

До теми У лавах ЗСУ від коронавірусу померли ще 2 військових

Що відомо про працівників, які померли

Чоловік лікувався у Київській міській лікарні №6 з 12 березня, однак, реанімаційні заходи не допомогли. Він помер 31 березня.

Інший працівник ЗСУ помер 1 квітня. Його госпіталізували у Спеціалізованій медико-санітарній частині міста Нетішин 19 березня.

Його госпіталізували у Спеціалізованій медико-санітарній частині міста Нетішин 19 березня. За життя третього боролись з 22 березня у Бобровіцький центральній районній лікарні, однак, 1 квітня лікарі констатували смерть.

Коронавірус у ЗСУ: що відомо

За час пандемії у Збройних силах України одужали 18 789 осіб. Станом на 2 березня, на ізоляції/самоізоляції перебуває 907 працівники. За минулу добу там зареєстрували 242 нових випадків захворювання, 37 працівників – госпіталізували.

Вакцинація у Збройних силах

Від початку вакцинації, у ЗСУ 25 052 особи отримали 1 дозу вакцини.

отримали 1 дозу вакцини. Серед них – 2 493 військових медики.

За 1 квітня проти COVID-19 щепили 1979 осіб.