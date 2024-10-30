Роботизовані підрозділи дозволили скоротити втрати серед українських військових на 30%, – ЗМІ

Україні вдалося зменшити втрати серед військовослужбовців через використання роботизованих комплексів у підрозділах. Відомо, що зменшити втрати вдалося на 30%.

Про це виданню NV повідомило джерело у Генштабі ЗСУ.

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Роботизовані підрозділи дозволили скоротити втрати серед військових ЗСУ

За словами співрозмовника видання, Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ провів моделювання, відповідно до якого, застосування роботизованих комплексів у підрозділах забезпечує зменшення втрат особового складу до 30%.

Вказується, що це вже підтверджено на лінії бойового зіткнення в ході ведення бойових дій.

У Генштабі навели приклад: невеликі роботизовані логістичні платформи майже повністю здійснюють логістику на відстані до 5 кілометрів. Зокрема, це дозволяє забезпечувати особовий склад їжею, боєприпасами, набоями, а також евакуювати поранених. Відповідно до його слів, це проходить у дистанційно-керованому режимі та не дозволяє ворожим силам завдавати при цьому втрат нашим захисникам.

Представник Генштабу ЗСУ зазначив, що технологічні напрацювання є в більшості військових частин. Він додав, що наразі ведеться робота щодо забезпечення стимулювання такої інноваційної діяльності.