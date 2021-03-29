Втручання в конфлікт навколо "Нафтогазвидобування" є загрозою для рейтингу влади

Конфлікт навколо найбільшої газодобувної компанії "Нафтогазвидобування" докотився до керівництва "Слуги народу" та Офісу Президента. Втручання в нього може поставити під загрозу рейтинг президента Зеленського, який будується у тому числі на повній відсутності корупційних звинувачень в його адресу.

Таку думку висловив головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина у матеріалі "Стара історія. Як конфлікт навколо "Нафтогазвидобування" може відбитися на владі Зеленського".

Президентство Зеленського – це вже четверте президентство, при якому розвивається драма найбільшого приватного газовидобувача країни. Гриміли революції та почалася війна, але при кожній владі в тій чи іншій формі випливає одна і та ж історія – розбирання акціонерів "Нафтогазвидобування,

– написав Щербина.

За словами Щербини, також при кожній владі перебували і впливові бажаючі взяти участь в конфлікті.

"Кожен раз починаються кримінальні справи, гучні обшуки та підозри, брифінги та героїчні доповіді про розкриття древніх злочинів. Але закінчується все появою самозваних "медіаторів", що пропонують за сирітську часточку вирішити питання, зайти до "першого", пояснити і передати команду. Результат – шлейф корупційних звинувачень. Хоча б тому, що в Україні ніхто і ніколи не повірить в участь політичних персон у рішенні бізнесового конфлікту "за просто так", – пояснив він.

На цей раз один з учасників конфлікту – володар депутатського мандата "Слуги народу" Олег Семінський, який використовує свій статус для отримання або 150 мільйонів доларів, або 10% акцій "Нафтогазвидобування".

За словами акціонера компанії, Семінський нібито знайшов спільну мову з лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамія. У розмовах навколо чергового скандалу, пов'язаного з "Нафтогазвидобування", зайшла мова про бажання учасників заходу доповісти це президенту Володимиру Зеленському",

– написав головний редактор "РБК-Україна".

Автор також висловив думку, що спроба Семінського використовувати партійну приналежність з метою заручитися підтримкою президента може негативно відбитися на репутації самої влади.

"Однією з найголовніших складових безумовного успіху (Зеленського – 24 канал), Переконаний, є відсутність корупційних звинувачень, у всякому разі, щодо особисто президента. Грубо кажучи, в суспільній свідомості – це перший президент, який не краде. Проблема в тому, що це – дуже крихкий матеріал. Одним необережним рухом можна зарізати всі політичні досягнення в одну мить. Особливо, коли ці необережні рухи відбуваються таким гострим інструментом, як конфлікт навколо "Нафтогазвидобування", – резюмував Щербина.