Усі пасажири загинули: літак Ан-26 врізався в скелю на Камчатці – фото
Джерело:ТАСС
Усі пасажири та члени екіпажу літака Ан-26, який впав в Охотське море, загинули. Обстеження місця трагедії свідчить, що, наймовірніше, літак врізався у прибережну скелю.
Вочевидь це сталося на висоті 230 метрів. Від удару літак розірвало на 2 частини, спалахнула пожежа. Шансів врятуватися у людей не було.
Зауважте Не долетів 4 кілометри до аеропорту: на Камчатці знайшли уламки літака, який зник з радарів
Уламки літака вже виявили на відстані 4 кілометрів від аеропорту. Водночас наразі немає офіційної інформації про те, що вони належать саме зниклому Ан-26.
Особливості місцевого ландшафту суттєво ускладнюють рятувальну операцію. Окрім того, у морі розпочався прилив, який створює багато незручностей.
Пошуково-десантна група розпочала роботу. Наразі до процесу залучили понад 25 рятувальників.
Згодом ухвалили рішення зупинити пошукову операцію до ранку 7 липня.Актуально! МЗС України повідомило у коментарі 24 каналу, що наразі Консульство України у Новосибірську перевіряє інформацію щодо можливої наявності українців на борту літака Ан-26.
Деталі від рятувальників
Представники екстрених служб розповіли, що літак йшов на посадку у складних погодних умовах. Була погана видимість. Окрім того, віяв боковий вітер.
З першого разу у нього (літака – 24 канал) не вийшло, під час другого разу він врізався в скелю, не помітивши її. Літак відразу почав руйнуватися,
– мовиться у повідомленні.
Є 3 версії катастрофи
- Наразі слідство розглядає 3 версії катастрофи: погані погодні умови, несправність літака, помилку екіпажу.
- Водночас очільник "Камчатського авіапідприємства" Олексія Храбров заявив, що екіпаж Ан-26 був молодим і досвідченим. Командирові літака було 36 років. Чоловік мав хороший рівень досвіду.
Фото з місця трагедії / Baza
Катастрофа Ан-26 на Камчатці: головне
- Літак Ан-26 виконував рейс з Петропавловська-Камчатського до Палани. На борту перебували 22 пасажири (серед них – дитина) та 6 членів екіпажу.
- За декілька хвилин до приземлення зв'язок з літаком зник. Перед цим Ан-26 не подавав жодних сигналів про лихо.
- Пошукову операцію розпочали оперативно. За маршрутом літака летіли 2 вертольоти. Окрім того, до наземної пошуку залучили Тихоокеанський флот.
- Згодом сформували спеціальну комісію, яка встановлюватиме деталі інциденту з літаком. Її очолив міністр транспорту.