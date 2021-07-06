Усі пасажири загинули: літак Ан-26 врізався в скелю на Камчатці – фото

Усі пасажири та члени екіпажу літака Ан-26, який впав в Охотське море, загинули. Обстеження місця трагедії свідчить, що, наймовірніше, літак врізався у прибережну скелю.

Вочевидь це сталося на висоті 230 метрів. Від удару літак розірвало на 2 частини, спалахнула пожежа. Шансів врятуватися у людей не було.

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Уламки літака вже виявили на відстані 4 кілометрів від аеропорту. Водночас наразі немає офіційної інформації про те, що вони належать саме зниклому Ан-26.

Особливості місцевого ландшафту суттєво ускладнюють рятувальну операцію. Окрім того, у морі розпочався прилив, який створює багато незручностей.

Пошуково-десантна група розпочала роботу. Наразі до процесу залучили понад 25 рятувальників.

Згодом ухвалили рішення зупинити пошукову операцію до ранку 7 липня.

Деталі від рятувальників

МЗС України повідомило у коментарі 24 каналу, що наразі Консульство України у Новосибірську перевіряє інформацію щодо можливої наявності українців на борту літака Ан-26.

Представники екстрених служб розповіли, що літак йшов на посадку у складних погодних умовах. Була погана видимість. Окрім того, віяв боковий вітер.

З першого разу у нього (літака – 24 канал) не вийшло, під час другого разу він врізався в скелю, не помітивши її. Літак відразу почав руйнуватися,

– мовиться у повідомленні.

Є 3 версії катастрофи

Наразі слідство розглядає 3 версії катастрофи: погані погодні умови, несправність літака, помилку екіпажу.

Водночас очільник "Камчатського авіапідприємства" Олексія Храбров заявив, що екіпаж Ан-26 був молодим і досвідченим. Командирові літака було 36 років. Чоловік мав хороший рівень досвіду.

Фото з місця трагедії / Baza



Фото з місця трагедії / Mash

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