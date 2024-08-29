Цього не було і не буде, – Лукашенко каже, що не віддасть наказ воювати за межами Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі зробив нову заяву стосовно того, коли може віддати наказ вступити своїй армії у війну. За словами Алєксандра Лукашенка, він нібито ніколи не віддасть наказ нападати на когось і воювати за межами країни.

Таку заяву самопроголошений білоруський лідер зробив під час заслуховування доповідей стосовно актуальних питань інформаційної політики. Про це повідомляють білоруські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Лукашенко не хоче віддавати наказ воювати за межами Білорусі

Говорячи про так звану українську кризу, якою Лукашенко називає війну Росії проти нашої держави, самопроголошений президент Білорусі сказав, що з приводу цього питання у нього абсолютно зрозуміла та чесна політика.

Ба більше, Алєксандр Лукашенко обурився, що у західних засобах масової інформації пишуть, що він "завтра він віддасть наказ – і всі підуть туди". За словами самопроголошеного білоруського лідера, йому "погано від подібних оглядів".

Ніяких наказів, щоб іти за межі нашої країни не було і не буде. Ми тільки тоді будемо воювати, коли прийдуть до нас із поганими намірами. Ось і все,

– стверджує Лукашенко.

Окрім того, самопроголошений президент додав, що в Білорусі будуть пропагувати "тільки нашу білоруську правду". Як наголосив Лукашенко, білорусам "не потрібно нічого вигадувати, оскільки й так вистачає тем, вигідних для нас".

"Ми в дивовижному становищі опинилися в цьому плані. Нам не треба ні брехати, нічого вигадувати. А інші країни цього не можуть. Їм треба дійсно там... щось подати у вигідному ключі, м'яко скажемо. Нам це не треба. Нам треба показувати, як воно є", – сказав самопроголошений лідер Білорусі.

До слова, раніше Алєксандр Лукашенко також стверджував, що йому, мовляв, підкидають пропозицію "воювати з Україною проти Росії". За його словами, прийняти ці пропозиції Білорусь не може "на 99%".