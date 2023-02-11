Невже винні командири: в ISW розповіли про розгром російської колони біля Вугледара

Окупанти намагалися штурмувати Вугледар Донецької області. Втім, українські захисники потужно розгромили загарбників.

Кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області стали останньою "точкою невралгії" в російському інформаційному просторі. Про це йдеться у щоденному аналітичному звіті американського Інституту з вивчення війни.

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ISW про провальний штурм ворога біля Вугледара

В ISW зазначили, що провал штурму під Вугледаром викликав нову хвилю критики військового командування держави-агресорки. Російські мілблогери стверджують, що ті самі командири, які керували надзвичайно виснажливими спробами штурму 155-ї бригади морської піхоти в районі Павлівки у листопаді 2022 року, несуть відповідальність за зусилля із захоплення Вугледара.

Один російський мілблогер окремо заявив, що відповідальність за тактичні провали росіян біля Вугледара несе командувач Східного угруповання військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Інший – закликав до публічних судів, щоб покарати високопоставлених офіцерів, які неодноразово зазнавали невдачі на полі бою, і стверджував, що російські війська продовжуватимуть повторювати ті самі помилки, якщо ці командири залишаться на своїх посадах,

– йдеться у звіті ISW.

Втім, аналітики зазначають, на оприлюднених кадрах видно, як ці російські війська застосовують дуже неефективну тактику, яка набагато більше вказує на те, що 155-та бригада морської піхоти, швидше за все, складається з погано навченого мобілізованого персоналу, ніж поганого командування.

Також в ISW зазначили, що російські мілблогери регулярно звинувачують командирів у відповідальності за тактичні провали упродовж війни.

Російські мілблогери, ймовірно, звинуватили російське командування, щоб применшити той факт, що системна погана підготовка російського мобілізованого персоналу, швидше за все, призведе до подібних тактичних невдач по всій Україні,

– підсумували аналітики.

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Як українські воїни зірвали штурм окупантів біля Вугледара