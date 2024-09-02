На яке місто хочуть вийти росіяни, використавши Покровськ: військове зведення від Світана

У росіян на фронті головна задача не Покровськ. Він більше необхідний як механізм виконання основної задачі, а саме – витиснення нашого гарнізону з Вугледару.

Про це в ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Що відбувається на фронті

За словами військового експерта, вугледарський виступ для росіян – мов кістка в горлі.

Адже від Вугледару 80 кілометрів до Маріуполя. Декілька десятків кілометрів до Волновахи,

– зазначив Роман Світан.

"Також декілька десятків кілометрів до залізничного мосту через річку Кальміус, що зараз з'єднує залізничну гілку з Ростова до Волновахи, Маріуполя й далі на Пологи, на Токмак", – додав експерт.

Вугледарський напрямок / Скриншот з відео

Він пояснив, що вугледарський гарнізон – це серйозна цеглина в нашій обороні. Саме тому росіяни зараз будуть намагатися різними методами, включно з лобовими атаками, знести наш гарнізон.

"Хоча основна задача для його витиснення – це заходження в тил. Тобто те, що вони зараз роблять, намагаючись вийти на Покровськ", – розповів військовий експерт.

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Роман Світан зазначив, що росіяни вже намалювали рубіж перехоплення, де буде реальна лінія бойового зіткнення. Якраз десь вздовж Сейму вона і буде.

Якщо вже пішов оперативний прорив, а у нас він є на декілька десятків кілометрів, адже вийшли на оперативні простори, – то з погляду військової логіки вибирається певний рубіж оборони. Він вже має бути географічно вибудуваний: або висоти, або річка.

"Ми зараз перебуваємо на висотах – там вони нас вже не перехоплять. Якраз ми зайшли на ту висоту, яка йде в низину в сторону Курчатова, Курська – там вже йде Сейм. От вони нас намагаються перехоплювати вздовж Сейму", – розібрав військовий експерт.