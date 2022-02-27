Вуличні бої в Харкові: ворог отримує по зубах – приголомшливе відео

У Харкові триває атака росіян на вулицях міста. Проте українські військові дають потужну відсіч ворогу.

На харківських вулицях – нищівні бої за Україну. Російські окупанти щосили намагаються бити по позиціях українських бійців.

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Російські окупанти відступають

Ворог відступає, а українські бійці отримають значну перевагу. На кадрах помітно, як точиться боротьба за те, щоб місто не захопили.

Бої за Харків: дивіться відео



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