Вуличні бої в Харкові: ворог отримує по зубах – приголомшливе відео
27 лютого 2022 , 10:05Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
У Харкові триває атака росіян на вулицях міста. Проте українські військові дають потужну відсіч ворогу.
На харківських вулицях – нищівні бої за Україну. Російські окупанти щосили намагаються бити по позиціях українських бійців.
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Російські окупанти відступають
Ворог відступає, а українські бійці отримають значну перевагу. На кадрах помітно, як точиться боротьба за те, щоб місто не захопили.
Бої за Харків: дивіться відео
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