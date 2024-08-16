Розвантаження вулиць від машин, новий сквер та укриття: на вулиці Прирічній побудують паркінг

Петиція про створення великої парковки на вулиці Прирічній, біля паркової зони на острові Оболонський та парку "Наталка", набрала необхідну кількість голосів на сайті Київської міської ради. Будівництво паркінгу на цьому місці розвантажить навколишні подвір’я від автівок, збільшить площу зелених зон та підвищить рівень безпеки, оскільки слугуватиме укриттям.

Так аргументують свої вимоги мешканці Оболонського району у Києві. Що наразі відомо про проєкт, розповідаємо у матеріалі.

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Проблема нестачі автомісць на Оболоні загострилася після відкриття зони відпочинку на Оболонському острові та мосту "Хвиля Азову", які вже стали популярними.

"Громада просить вирішити проблему з організацією паркування навколо новоствореної паркової зони на острові Оболонський та парку "Наталка". На сьогодні прибудинкові території всіх будинків в цій частині Оболоні є повністю запаковані відвідувачами цих зон. Досить часто таке паркування унеможливлює оперативний проїзд екстрених служб (пожежна, швидка, поліція). Європейська практика сталого розвитку міста передбачає створення не лише місць відпочинку та рекреації, а забезпечення базових потреб відвідувачів в тому числі в частині паркування", – йдеться у петиції.

Проєкт на вулиці Прирічній передбачає будівництво дворівневого автопаркінгу, розрахованого на 750 автомісць та оснащеного ліфтом для маломобільних людей. А під час повітряних тривог паркінг слугуватиме укриттям для понад двох тисяч людей.

Зараз є дуже багато ветеранів, ампутованих, яким дуже важко пересуватися цими високими бордюрами, вибоїнами на дорогах. Матерям з дітьми у візочках пересування теж дуже важке. Створення парковки на Прирічній дозволить нам діставатися спокійно і безпечно до зони відпочинку, підійматися на ліфтах на спортивні майданчики, спускатися, щоб прогулятися в зонах відпочинку,

– каже Артем Хребет, ветеран російсько-української війни.

"Якщо немає чіткого місця для парковки і немає укриття, ми не можемо розглядати цю локацію для проведення масових заходів. Тому ми дуже підтримуємо рішення про облаштування парковки на вулиці Прирічній. Завдяки цьому ми зможемо використовувати цю локацію для проведення тренувань і забігів", – каже Олексій Вовк, організатор благодійних спортивних змагань.

Також будівництво паркінгу дозволить збільшити площу зелених зон на Оболоні.

Бетонні плити зверху ми засипемо землею, це буде ширина майже 18 метрів, і на цій ділянці ми зробимо прогулянкову зону, зону відпочинку. Висадимо зелені насадження, і це буде додатковий сквер площею 300 – 350 квадратних метрів для мешканців Прирічної та всієї Оболоні,

– каже головний архітектор проєкту з будівництва паркінгу Ігор Петров.