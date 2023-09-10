Ріки, та не з водою: вулиці Ростова залило вмістом каналізації

У російському Ростові-на-Дону недільного ранку 10 вересня прорвало каналізаційні труби. Так, деякі вулиці міста залило вмістом каналізаційних труб.

Російські пропагандисти опублікували відео з вулиць міста, як вони їздять залитими дорогами. Варто зауважити, що ввечері 9 вересня у Росії також було тривожно – у російському Ярославлі спалахнула будівля, де раніше був військкомат, пише 24 Канал.

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Що відбувається у російському Ростові

На декількох вулицях Ростова-на-Дону через комунальні аварії вмістом каналізаційних труб затопило вулиці.

На Орбітальній вулиці вночі прорвало водопровід, а на Богатянівському узвозі – просів асфальт, і дорогою потік вміст каналізацій. Про запах залишається лише здогадуватися,

– написали російські пропагандисти.

Який має вигляд російська вулиця на Орбітальній: дивіться відео

Наслідки прориву каналізації в Ростові-на-Дону: дивіться відео



Прорив каналізації на Богатянівському узвозі / Фото росЗМІ

Варто зауважити, що з проривом каналізації росіяни в Ростові можуть жити аж до понеділка, 11 вересня. Окупанти повідомили, що до цього часу триватиме ремонт. Натомість влада пообіцяла місцевим мешканцям подати воду за резервною схемою.

У Росії горіло колишнє приміщення військкомату

Ввечері 9 вересня на вулиці Ушинського у російському Ярославлі спалахнула садиба Вахрамєєва. Її у Росії вважають пам'яткою федерального значення.

Згідно з даними росіян, раніше там був військкомат Кіровського району. Саме з цим окупанти, звісно ж, можуть пов'язати загоряння.

В Ярославлі горіла будівля колишнього військкомату: дивіться відео

Рятувальники країни-окупанта пояснили, що пожежа спалахнула на 200 квадратних метрах на другому поверсі занедбаної будівлі, яка раніше вже горіла. Вони нібито врятували звідти одну людину. Також відомо, що за спорудою не доглядали, вона була занедбана і не охоронялась.