У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон

У липні 2024 року у Львові вбили мовознавицю Ірину Фаріон.У перший день нового року, 1 січня 2025 року, у місті відкрили вулицю на честь громадської діячки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду та Zaxid.net. Зауважимо, це рішення підтримали 43 депутати під час засідання міської ради.

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Що відомо про появу у Львові вулиці на честь Ірини Фаріон

Так, на честь загиблої Ірини Фаріон перейменували вулицю Технічну, що пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної. Вона розташована неподалік Львівської політехніки, де мовознавиця працювала багато років.

Під час відкриття вулиці перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що Ірина Фаріон належить до людей, які карбують нашу незалежність.

Коли обговорювали, яка вулиця могла б гідно нести не так пам’ять, як майбутнє, не випадково вибрали цю. Вона зовсім поруч з центром міста і політехнікою. Багато людей будуть пам’ятати Ірину Дмитрівну. Вона залишила у нас багато спогадів про історію, натхнення, рішення, які змінили завдяки їй,

– вказав він.

Заступник голови ЛОВА Олександр Кулепін додав, що вшанування пам’яті перейменуванням вулиці є актом вияву поваги до людини, яка присвятили своє життя боротьбі за українську мову.

Відкриття вулиці на честь Ірини Фаріон / фото ЛМР

Раніше в місті вже встановили меморіальні таблиці на честь Ірини Фаріон: одна з них прикрашає будинок на вулиці Масарика, де вона мешкала, інша – фасад львівського ліцею №75, в якому навчалася мовознавиця.