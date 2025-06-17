"Страшно красиво": в Індонезії вивергається вулкан Левотобі, попіл сягнув 16 кілометрів угору

В Індонезії 17 червня сталося виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі. Внаслідок цього стовб попелу піднявся на висоту в 16 кілометрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Яким було виверження вулкана в Індонезії

Двовершинний вулкан Левотобі Лакі-Лакі заввишки 1 584 метри на острові Флорес в Індонезії вивергнувся о 12:35 за київським часом. Спочатку висота виверження становила близько 11 кілометрів над вершиною, а згодом піднявся до понад 16 кілометрів.

У мережі також ширять відео з виверженням цього вулкану. На кадрах можна побачити, що стовп попелу у вигляді грибу був сірим і густим.

Виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі в Індонезії / Відео з акаунту @volcaholic1 у соцмережі Х

Наразі повідомлень про руйнування чи жертви внаслідок виверження не надходило. У мережі показали відео, як вулкан прокинувся та почав пускати попіл із жерла.

На острові Флорес прокинувся вулкан Левотобі Лакі-Лакі / Відео з акаунту @volcaholic1 у соцмережі Х

Наразі рівень небезпеки від вулкана підвищено до "найнебезпечнішого". Вулканологи попередили про можливі потоки лави, якщо почнуться сильні дощі.

Жителів острова та туристів закликали уникати будь-яких дій у радіусі як мінімум 7 кілометрів від кратера вулкана. Людям також рекомендували носити захисні маски для захисту від вулканічного попелу.

У мережі діляться ще кадрами з виверженням Левотобі / Відео з акаунту @volcaholic1 у соцмережі Х

Наразі невідомо, чи виникли перебої в авіасполученні через виверження вулкана.

Варто зазначити, що останнє виверження Левотобі Лакі-Лакі відбулося у травні, тоді влада також підвищила рівень небезпеки до найсильнішого. Сама ж Індонезія розташована на "Тихоокеанському вогняному кільці" – зоні високої сейсмічної активності на кількох тектонічних плитах.