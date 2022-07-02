Регіон ще не оговтався від попереднього цинічного обстрілу, а росіяни намірились знову атакувати. Проте наміри провалились – наш зенітний підрозділ успішно знищив ракету.

Зауважте На Зміїному ЗСУ зачищають залишки "доброї волі" окупантів: яка ситуація у Чорному морі

Росія тримає в морі 2 ракетоносці

У північно-західній частині Чорного моря росіяни тримають 2 ракетні кораблі. На них може перебувати понад півтора десятка крилатих ракет. Крім того, окупанти вивели в море 3 великі десантні кораблі. Щоправда, тримають максимально безпечну дистанцію від узбережжя – бояться.

Військові наголошують, що ворог продовжує повітряні атаки: як з моря, так і з неба, і суходолу. Тому вкотре закликають не нехтувати власною безпекою й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ракетний обстріл Одещини: що треба знати

Дивіться більше – росіяни вгатили по базах відпочинку та 9-поверхівці Одещини: відео