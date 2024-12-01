Нічого не можна виключати, – Кая Каллас про іноземні війська в Україні

Кая Каллас заявила, що не виключає присутність іноземних військ в Україні. ЄС своєю чергою, могло б відіграти свою роль у разі ухвалення цього питання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки для видання ANSA.

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Що сказала Каллас про можливість присутності західних військ в Україні

Колишня прем'єр-міністерка Естонії наголосила, що раніше дискусія точилася навколо того, які країни будуть готові відправити своїх солдатів в Україну, а які ні.

Я вважаю, що нічого не можна виключати й у цьому питанні слід зберігати певну стратегічну двозначність,

– сказала вона.

Нова Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки також підкреслила, що Європа може "зіграти свою роль", якщо у разі досягнення перемир'я було б необхідно відправити війська для перевірки його дотримання. Водночас Каллас зауважила, що вибір все ж щодо цього залишається за Україною.

До слова, стосовно можливості введення західних військ в Україну висловився і Володимир Зеленський. Він зазначив, що половина українських союзників можуть припинити підтримку, якщо порушити це питання, і наголосив, що Україна не проситиме вводити війська, хоча була б рада такій допомозі.